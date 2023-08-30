Активы "ДОМ.РФ" впервые превысили 3 трлн рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Активы института развития "ДОМ.РФ" впервые превысили 3 трлн рублей, сообщила компания после заседания Наблюдательного совета Института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ", посвященного результатам компании за семь месяцев года.

"Члены набсовета отметили, что за семь месяцев активы компании впервые превысили отметку в 3 трлн рублей. По итогам года планируется выйти на показатели 3,25 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Председатель набсовета вице-премьер Марат Хуснуллин положительно оценил итоги работы по основным направлениям деятельности "ДОМ.РФ" за январь-июль 2023 года.

"В текущем году, несмотря на непростую внешнюю ситуацию, видим высокие показатели деятельности "ДОМ.РФ". Один из важнейших индикаторов проделанной работы - развитие рынка жилья и ипотеки. Здесь наблюдаем позитивную динамику: ввод многоквартирных домов находится на историческом максимуме, в строительство запущено почти 25 млн кв.м новых проектов. Хорошо развивается и направление льготных ипотечных программ. С начала года уже выдано 467,7 тыс. кредитов - это льготная ипотека, семейная, дальневосточная и IT-ипотека. "ДОМ.РФ" также проводит системную работу по развитию рынка ИЖС, создавая новые инструменты для развития ипотеки, взаимодействует с регионами, развивается как социально-ориентированная компания. Уверен, что ДОМ.РФ продолжит наращивать потенциал жилищного строительства в стране", - сказал Хуснуллин на заседании.

Одним из ключевых направлений участники заседания отметили эффективность работы "ДОМ.РФ" по развитию рынка ипотеки и поддержке спроса, реализацию программ с господдержкой.

"С начала года российские банки выдали уже почти 1 млн кредитов на 3,7 трлн рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом доля льготных программ, оператором которых выступает "ДОМ.РФ", в общей выдаче продолжила расти и достигла уже более 40% по количеству и 55% по объему. Отмечу, что кассовое исполнение по всем программам, которые реализует компания, превышает 70%", - подчеркнул глава компании Виталий Мутко.

Участники набсовета отметили роль "ДОМ.РФ" в финансировании инфраструктурных проектов с помощью облигаций. К настоящему времени одобрены проекты на 138 млрд рублей. В течение месяца планируется дополнительно разместить инфраструктурные облигации на 30 млрд рублей.

Важную роль в реализации мер по развитию жилищной сферы играет деятельность банка "ДОМ.РФ". Плановый показатель по ипотечному портфелю перевыполнен на 12% в первом полугодии, а в сегменте ИЖС - на 42%. За первое полугодие 2023 года Банк "ДОМ.РФ" выдал ипотечных кредитов на сумму почти 111 млрд рублей - на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выдача кредитов по программам частного домостроения выросла в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом - до 21 млрд рублей).