Совет Евразийской экономической комиссии изменил техрегламент на нефть

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) изменил технический регламент ЕАЭС о безопасности нефти, сообщила представитель ЕЭК Ия Малкина. Ее слова приводит "БелТА".

"Техрегламент дополнен единой формой паспорта нефти и правилами его заполнения. Паспорта, оформленные до вступления в силу этого решения, будут действительны до 1 ноября текущего года. Также изменениями предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы к техрегламенту", - сказала Малкина.

"Принятые изменения обеспечивают формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории союза, в том числе в части оформления документации", - добавила она.

Заседание Совета ЕЭК прошло 29 августа в режиме видеоконференции, в его повестку было включено более 40 вопросов.