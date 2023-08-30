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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Главой СД "Калашникова" переизбран индустриальный директор "Ростеха" Оздоев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев переизбран председателем совета директоров концерна "Калашников", сообщили в "Ростехе" в среду.

"На этом посту он продолжит способствовать решению стратегических задач компании, в том числе связанных с увеличением объемов производства новейших образцов оружия и беспилотной техники", - говорится в сообщении.

"Сегодня "Калашников" – флагман российской "оборонки", который вносит существенный вклад в достижение целей специальной военной операции. За год компания нарастила объемы выпуска стрелкового оружия на 40%", - сказал Оздоев, слова которого приведены в сообщении пресс-службы.

По его словам, концерн почти в 1,5 раза увеличил производство высокоточных ракет "Вихрь", "Стрела" и "Китолов", а также в разы нарастил производство беспилотников.

Оздоев является председателем совета директоров концерна "Калашников" с ноября 2021 года. В 2019 году был назначен советником первого заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех". В этой должности курировал работу советов директоров компаний кластера вооружений. С августа 2020 года занимает должность индустриального директора Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.

Калашников Ростех Бекхан Оздоев
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