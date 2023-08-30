Gartner спрогнозировал рост выручки от продаж ИИ-чипов в мире на 20,9% в 2023 г.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей чипов, которые используются в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в 2023 году может увеличиться на 20,9% и достигнуть $53,445 млрд по сравнению с $44,22 млрд в прошлом году. Об этом говорится в сообщении исследовательской фирмы Gartner.

В следующем году ожидается повышение на 25,6% до $67,148 млрд.

По прогнозу компании, к 2027 году продажи ИИ-чипов достигнут $119,4 млрд, что будет более чем вдвое больше показателя текущего года.

"Разработки в области генеративного искусственного интеллекта и растущее использование широкого спектра приложений на основе ИИ в центрах обработки данных, периферийной инфраструктуре и конечных устройствах требуют высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и оптимизированных полупроводниковых устройств. Это стимулирует производство и внедрение чипов искусственного интеллекта", - заявил вице-президент по аналитике Gartner Алан Пристли, слова которого приводятся в пресс-релизе.