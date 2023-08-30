Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Gartner спрогнозировал рост выручки от продаж ИИ-чипов в мире на 20,9% в 2023 г.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей чипов, которые используются в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в 2023 году может увеличиться на 20,9% и достигнуть $53,445 млрд по сравнению с $44,22 млрд в прошлом году. Об этом говорится в сообщении исследовательской фирмы Gartner.

В следующем году ожидается повышение на 25,6% до $67,148 млрд.

По прогнозу компании, к 2027 году продажи ИИ-чипов достигнут $119,4 млрд, что будет более чем вдвое больше показателя текущего года.

"Разработки в области генеративного искусственного интеллекта и растущее использование широкого спектра приложений на основе ИИ в центрах обработки данных, периферийной инфраструктуре и конечных устройствах требуют высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и оптимизированных полупроводниковых устройств. Это стимулирует производство и внедрение чипов искусственного интеллекта", - заявил вице-президент по аналитике Gartner Алан Пристли, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Gartner
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выплаты группы "Интер РАО" в рамках windfall tax составят около 2,7 млрд руб.

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Запасы газа в ПХГ Европы достигли максимума за всю историю наблюдений

Запасы газа в ПХГ Европы достигли максимума за всю историю наблюдений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });