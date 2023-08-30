ВЭБ рассматривает инвестиции в создание крупной компании в сфере кибербезопасности

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ рассматривает возможность инвестиций в проект по созданию крупной компании в сфере кибербезопасности, сообщил президенту Владимиру Путину глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Правительство выпустило распоряжение, которое на рынке уже назвали "правом на риск": мы теперь имеем право формировать (инвестиционный - ИФ) портфель и отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам. Такое решение принято", - сказал он.

"Его отсутствие всегда тормозило нас в принятии инвестиционных решений - теперь мы имеем инструмент для того, чтобы инвестировать в создание высокотехнологичных холдингов и оперировать с лучшими игроками. В том числе сейчас у нас лежит на рассмотрении один из проектов по созданию крупной компании в области кибербезопасности", - добавил Швалов.

В начале 2023 года Шувалов отмечал, что мандат ВЭБа ограничен в части возможности финансирования высокорисковых технологичных проектов на ранних стадиях. В этой связи были инициированы регуляторные изменения, которые нормативно закрепили "портфельный подход" при инвестировании в высокотехнологичные проекты.

"Когда мы успех по совокупности проектов будем считать, по портфельному принципу, а не по отдельно взятому проекту. Поскольку современные технологии, технологические решения и современные производства невозможно считать проект за проектом, и здесь нужно от этого страха потерять (вложения - ИФ) по отдельным проектам перейти к успеху по управлению портфелем", - пояснял ранее Шувалов.