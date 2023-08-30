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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Сальдированная прибыль розничной торговли РФ в I полугодии снизилась на 16,4%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-июне 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 16,4% до 298,8 млрд рублей, сообщил Росстат в среду.

Сальдированная прибыль организаций оптовой торговли в отчетном периоде сократилась на 59% до 1 трлн 8,7 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в РФ составила 69%, убыточных – 31%.

В оптовой торговле доля прибыльных организаций оказалась на уровне 82,5%, убыточных – 17,5%.

Росстат
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