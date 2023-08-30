Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал в РФ во II квартале в 12,6%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2023 года выросли на 12,6% по сравнению со II кварталом 2022 года, говорится в докладе Росстата.

Как сообщалось, за I квартал 2023 года рост инвестиций в основной капитал составлял 0,7% в годовом выражении.

Скачок инвестиций во II квартале 2023 года отчасти объясняется низкой базой - во II квартале 2022 года рост инвестиций составил 3,3% после скачка на 13,8% в I квартале 2022 года.

В целом за I полугодие 2023 года Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал по сравнению с I полугодием 2022 года в 7,6%.

В номинальном выражении объем инвестиций составил в I полугодии 2023 года 11 трлн 625,7 млрд рублей (в том числе во II квартале - 6 трлн 989,9 млрд рублей, в I квартале - 4 трлн 635,8 млрд рублей).

Как сообщалось, инвестиции в основной капитал в РФ в 2022 году выросли на 4,6%.

В 2023 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля) рост инвестиций на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале августа, по динамике инвестиций на 2023 год предполагает их рост на 1,2%. Очевидно, что на фоне сильных данных за II квартал эти оценки слишком консервативны и будут существенно пересмотрены в большую сторону.

В распространенном в среду вечером комментарии Минэкономразвития подчеркивается, что "инвестиционная активность по итогам 2 квартала 2023 года оказалась значительно выше ожиданий и прогнозных оценок".

"Поддержку высокой активности продолжают оказывать бюджетные источники (рост на 15,2%). При этом поддержка идет как по линии федерального бюджета за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, так и благодаря активизации вложений со стороны регионов", - отмечают в министерстве.

"Важным событием 2 квартала стало возвращение к росту инвестиций за счет собственных средств организаций, который составил 18,2%", - подчеркивают в Минэкономразвития.

В министерстве также отмечают, что в отраслевом отношении наибольший вклад в рост инвестиций внесли: машиностроительный комплекс (производство электроники, машин и оборудования, авиастроение и др.), сфера IT и телекоммуникации, транспортно-логистический комплекс.

С точки зрения инвестиционной активности в регионах Минэкономразвития обратило внимание на опережающий рост инвестиций на Дальнем Востоке (рост в регионах ДФО на 26,2%) "благодаря развитию новых торговых и производственных связей".