Фондовые индексы США завершили в плюсе четвертую сессию подряд

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам четвертой сессии подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста американской экономики во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

"Данные ADP не всегда полностью коррелируют с отчетами Минтруда США по безработице, однако они позволяют предположить, что перегретый американский рынок труда охлаждается, а это именно то, чего хочет видеть ФРС, пытающаяся добиться баланса на этом рынке", - отмечает главный аналитик LPL Financial Куинси Кросби, слова которого приводит Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.

Внимание трейдеров направлено на данные о доходах и расходах американцев за июль, включающие один из ключевых индикаторов инфляции (индекс PCE). Министерство торговли США опубликует этот отчет в четверг в 15:30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста индекса PCE в июле до 3,3% в годовом выражении с 3% в июне, индикатора базовой инфляции (PCE Core), не учитывающего изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей, - до 4,2% с 4,1%.

Акции HP Inc. подешевели на 6,6% по итогам торгов в среду. Чистая прибыль компании в третьем квартале 2023 финансового года упала на 31,6%, при этом ее выручка не оправдала прогнозов аналитиков по итогам третьего квартала подряд.

Стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise Co. поднялась на 3,1% благодаря сильной отчетности компании. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финквартале, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена акций Lyft Inc. увеличилась на 8,5% на информации о покупке акций компании на $1 млн независимым членом совета директоров Шоном Аггравалом.

Бумаги Johnson & Johnson подешевели на 0,4%. Компания обновила финансовые прогнозы на 2023 год после выделения Kenvue Inc., завершенного на прошлой неделе. Так, прогноз выручки на этот год понижен до $83,2-84 млрд с $98,8-99,8 млрд, прогноз скорректированной прибыли - до $10-10,1 на акцию с $10,7-10,8 на акцию.

J&J сохранит размер квартальных дивидендов на уровне $1,19 на акцию.

Стоимость акций Deere & Co. выросла на 2,3%. Совет директоров крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования одобрил повышение квартальных дивидендов на 8%, до $1,35 на акцию с $1,25 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 37,57 пункта (0,11%) и составил 34890,24 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 17,24 пункта (0,38%) - до 4514,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 75,55 пункта (0,54%) и составил 14019,31 пункта.