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Главный экономист Банка Англии видит необходимость долго удерживать ставку у 5,25%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Банку Англии лучше удерживать ключевую процентную ставку на уровне, близком к текущим 5,25%, в течение длительного времени, чем поднять ставку, а затем снизить ее, считает главный экономист Банка Англии Хью Пилл. Об этом пишет Guardian.

Эффект обоих сценариев в плане борьбы с инфляцией будет примерно одинаковый, но удержание ставки несет в себе меньше рисков для финансовой стабильности, сказал Пилл на мероприятии, организованном Центробанком ЮАР.

"Сейчас упор делается на том, что мы будем сохранять достаточно ограничительную денежно-кредитную политику в течение достаточно длительного времени, чтобы убедиться, что инфляция вернется к целевому уровню на долгосрочной основе", - отметил он.

3 августа Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, что стало максимальным уровнем за 15 лет. Участники рынка в целом прогнозируют, что ключевая процентная ставка в Великобритании может достичь 5,75-6%.

Банк Англии Великобритания Хью Пилл
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