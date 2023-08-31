"Газпром" начал проектирование газопровода от Томской области до Красноярского края

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" начал проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства 700-километрового газопровода от Томской области до Красноярского края, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития края.

"Газпром" начал уже проектно-изыскательские работы для того, чтобы спроектировать участок магистрального газопровода из Томской области с компрессорной станции Володино до Красноярска. Длина этого газопровода будет 700 км. Это первый этап по развитию Единой системы газоснабжения в Восточной Сибири", - отметил вице-премьер.

"Мы рассчитываем, что по окончании этих работ, как мы говорили вчера с Алексеем Борисовичем Миллером, будет подписана между "Газпромом" и Красноярским краем программа газификации (у нас традиционном программы такие пятилетние подписываются), и к 400-летнему юбилею города ставим перед собой такие цели, чтобы на первом этапе первые потребители получили газ. Такая задача стоит", - сообщил Новак.