Решетников призвал алюминиевые компании больше инвестировать в переработку

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Алюминиевые компании должны активнее инвестировать в глубокую переработку алюминия, власти подумают над дополнительными мерами стимулирования переработки и в перспективе над дестимулированием вывоза первичного продукта. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, которое провел в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Еще на один момент хотел обратить внимание – это касается алюминия. Нам надо более активно подталкивать компании к переработке. Мы в 2020 году создали ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" и коллеги брали на себя достаточно большие обязательства по инвестпроектам - 6 проектов было заявлено, 16 млрд рублей (планируемые инвестиции - ИФ). Но, к сожалению, пока ни один из этих проектов не запущен. Мы с инвесторами встречались, и стройка начинается. Но очень важно, чтобы крупнейшие алюминиевые компании страны все-таки вкладывались активно в переработку", - сказал Решетников.

"Все-таки только первичный алюминий гнать – это по факту просто электроэнергия в чушках, что называется. Нам нужна переработка, у нас большой спрос на это есть – и судостроение, и авиастроение – все это предъявляет спрос, но важно, чтобы своевременно было обеспечено предложение", - подчеркнул министр.

"Поэтому может мы здесь еще подумаем над какими-то дополнительными мерами стимулирования вложений в глубокую переработку и дестимулирования в каком-то будущем вывоза первичного продукта с низкой добавленной стоимостью", - сказал глава Минэкономразвития.

Путин в целом согласился с таким подходом. "Правильно, согласен. Максим Станиславович (Орешкин, помощник президента - ИФ) посещал некоторые предприятия алюминиевой отрасли и докладывал, что там в целом движение как бы в нужном направлении фиксируется. Да?", - поддержал предложения Путин и обратился за комментарием к своему помощнику Максиму Орешкину.

"Да. И в том числе эти проекты, которые в Красноярске развиваются, развиваются очень активно. Я был на заводе, где из алюминия вырабатываются колесные диски, целый ряд еще направлений. Максим Геннадьевич (Решетников- ИФ) там тоже присутствовал. Поэтому там идет очень активное развитие в этом направлении, и я думаю, что тот вектор, о котором Максим Геннадьевич сказал, он касается не только алюминиевой отрасли, он касается переработки и леса, и других природных ресурсов, которые в Сибири вырабатываются. Это то, что сейчас с Викторией Валерьевной (Абрамченко, вице-премьер - ИФ), Максимом Геннадьевичем работаем по стратегии развития сибирского региона и уже в ближайшем будущем будем готовы эту тему в том числе с вашим участием обсуждать", - прокомментировал Орешкин предложения главы Минэкономразвития.