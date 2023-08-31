Рубль вечером укрепился к доллару и евро по итогам последних торгов августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доллар США вечером развернулся вниз и умеренно подешевел, евро ускорил темпы снижения на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль перешел к повышению и подрос к бивалютной корзине с учетом ребалансировки позиций в последний торговый день месяца.

Курс доллара США составил 96,03 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,09 руб./EUR1, подешевев на 1,2 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 64,73 копейки - до 99,65 руб. Курс китайского юаня остался на прежнем уровне - 13,17 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сумел укрепиться к доллару и евро по итогам торгов четверга в условиях ребалансировки позиций в последний торговый день месяца. При этом в первой половине дня рубль демонстрировал снижение в обеих парах, в очередной раз обновил двухнедельные минимумы в обеих парах. Сигналом к развороту котировок послужила публикация последних макроэкономических данных в США, которая усилила надежды инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а следовательно, увеличила их интерес к рисковым активам.

Участники рынков в четверг вечером оценивают свежие макроэкономические статданные, на которые обращает внимание американский регулятор. Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее. Годовая динамика совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август. Консенсус-прогноз предусматривает, что число рабочих мест в августе повысилось примерно на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.

В среду министерство торговли США пересмотрело оценку роста американской экономики во втором квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе.

Комментарии аналитиков

"Ближайшую неделю, вероятно, увидим незначительные колебания курса рубля к основным валютам. Рынок находится в равновесии. Дорожающая нефть, высокая ключевая ставка и договоренности с экспортерами, снижение спекулятивного спроса на иностранные валюты сдерживают ослабление рубля. Существенному укреплению национальной валюты препятствуют сокращение профицита внешней торговли, дополнительный спрос на валюту в период отпусков, отток капитала. Более среднесрочно справедливыми значениями для рубля являются следующие уровни: 90 рублей за доллар, 98 рублей - за евро, 12,6 рубля - за юань. В течение сентября-октября можем увидеть укрепление российской валюты к этим значениям", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела торговых операций ООО ПТЦ (группа Санкт-Петербургской валютной биржи) Дмитрий Марков.

"В четверг, 31 августа, российский рубль укрепился. Рубль двигался внутри сессии непоследовательно: в начале торгов он упал к минимуму двух недель, а затем быстро восстановил позиции. При этом тенденция последних недель все-таки остается в силе - иностранные валюты выглядят крепкими по причине недостаточного объема предложения долларов и евро на валютном рынке", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Российская валюта в течение дня демонстрировала разнонаправленную динамику. В первой половине дня рубль снижался, однако по итогам дня даже укрепился по отношению к доллару США. Торговался в районе 95,5 за доллар США. Поддержку национальной валюте оказала растущая нефть", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть

Подъем цен на нефть ускорился под конец последней сессии августа, и обе эталонные марки завершают в плюсе третий месяц подряд.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве составила $86,61 за баррель, что на 0,89% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,83% и составили $82,3 за баррель.

С начала месяца Brent и WTI выросли в цене менее чем на 1%. Летнее ралли цен на нефть замедлилось из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики и экономики Китая в частности, нивелировавших позитивный эффект от добровольных сокращений поставок Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

При этом сильные статданные из США не сумели поддержать цены на нефть, поскольку повысили опасения новых ужесточений денежно-кредитной политики Федрезерва и привели к росту курса доллара.

Коммерческие запасы нефти в США за последние пять недель упали почти на 34 млн баррелей, пишет MarketWatch. Американские резервы на данный момент лишь на 1,1% выше, чем на той же неделе в прошлом году, несмотря на изъятие более чем 100 млн баррелей, или 22%, из стратегического нефтяного резерва (SPR) за указанный период.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 сентября на 40,61 копейки, до 96,3344 руб./$1, и увеличил курс евро на 49,11 копейки, до 104,9407 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 30,9 копейки по отношению к среде и составил 96,2381 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 26,88 копейки и составил 96,2245 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 118,162 млн, из которых $312,477 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $805,685 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 60 копеек, до 104,983 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 11,05 копейки, до 104,7521 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR515,599 млн, из которых EUR176,892 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR338,707 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 августа осталась на прежнем уровне - 11,92% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно среды на 12 базисных пунктов - до 10,2% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 8,51% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 7,99% годовых.