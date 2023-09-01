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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Регистрация производителей безалкогольных напитков стартует в России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Первый этап введения обязательной маркировки безалкогольных напитков начинается в РФ с 1 сентября: с этого дня начинается регистрация производителей безалкогольных напитков в системе маркировки. Решение о поэтапном введении обязательной маркировки безалкогольных напитков было утверждено правительством в июне.

Накануне, 31 августа, завершился эксперимент по маркировке этой продукции, проходивший в РФ с 1 июня.

Следующий этап маркировки безалкогольных напитков начнется 1 декабря 2023 года, когда коды маркировки должны будут в обязательном порядке наноситься на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов).

С 1 марта 2024 года маркировка станет обязательной для производителей этих видов безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

С 1 июня 2024 года маркировка будет распространена на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки (за исключением стартующих с 1 декабря 2023 года и 1 марта 2024 года).

Россия правительство
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