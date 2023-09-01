Уолл-стрит преимущественно снизилась на сигналах ускорения инфляции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг, завершив лето на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставок ФРС.

Индекс Dow Jones по итогам августа потерял 2,4%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq Composite - 2,2%. S&P 500 завершил месяц в минусе впервые с февраля, Nasdaq - впервые с начала года.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 4 тыс., до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня в 230 тыс.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август. Консенсус-прогноз предусматривает, что число рабочих мест в августе повысилось примерно на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле, отметил Ричард Хантер из Interactive Investor.

"Трейдеры сейчас полагают, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставок в сентябре. Станет ли эта пауза концом цикла подъемов, остается под вопросом. Если это так, это будет позитивным фактором, в особенности для акций роста", - сказал Хантер.

Акции Salesforce Inc. выросли на 3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль почти в 19 раз, выручку - на 11%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Цена бумаг Ciena Corp. подскочила на 16% благодаря тому, что поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий зафиксировал лучшие, чем ожидалось, прибыль и выручку в прошлом квартале.

Капитализация Hormel Foods снизилась на 2,7% на данных, что производитель продуктов питания в третьем финансовом квартале сократил чистую прибыль на четверть и ухудшил годовой прогноз выручки.

Американский оператор сети дисконтных магазинов Dollar General увеличил выручку во втором финансовом квартале на 4%, однако показатель оказался хуже ожиданий рынка. Чистая прибыль и сопоставимые продажи ритейлера также не оправдали прогнозов, и его акции упали на 12%.

Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в прошлом финквартале увеличил выручку на 4,1% благодаря повышению отпускных цен на свою продукцию, лучше прогнозов рынка. Несмотря на это, цена бумаг компании снизилась на 0,6%.

Акции сети аптек Walgreens Boots Alliance подешевели на 1,1%. С начала августа капитализация упала на 16,5% - это худшая месячная динамика для компании с апреля 2019 года.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,48% и составил 34721,91 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group и Boeing Co., подешевевшие на 3% и 2,1% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,16% - до 4507,66 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,11% и составил 14034,97 пункта.