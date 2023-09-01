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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ЦБ Китая снизит норму резервирования для банков на 2 п.п., до 4%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%.

Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.

Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post.

Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

Китай
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