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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе подрос до 52,7 пункта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2023 года составил 52,7 пункта, поднявшись с июльских 52,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

По данным обзора, рост новых заказов в секторе ускорился до трехмесячного максимума в свете улучшившихся условий спроса. Значительную поддержку оказывало повышение числа новых экспортных заказов.

На фоне возросших объемов новых заказов расширялось и производство тринадцатый месяц подряд, хотя и самыми мягкими темпами в текущей последовательности роста.

Несмотря на общее улучшение операционных условий в отрасли компании столкнулись с резко возросшими затратами из-за ослабления рубля. Темпы роста издержек были самыми быстрыми с марта 2022 года. Темпы инфляции отпускных цен также ускорились и стали самыми быстрыми за 16 месяцев.

Деловая уверенность компаний упала до шестимесячного минимума на фоне слабого рубля. Тем не менее фирмы продолжают ожидать увеличения объемов производства в ближайшие 12 месяцев с учетом планов по расширению производственных линеек и повышения эффективности.

Занятость продолжала расти в августе в свете увеличения количества новых заказов.

Закупочная активность в секторе ускорилась по сравнению с июлем.

Логистические проблемы по-прежнему затягивали доставку товаров. Сроки поставок заметно увеличились, в наибольшей степени с октября прошлого года.

Компании смогли сократить объем невыполненных работ в августе.

S&P Global
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