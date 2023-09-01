Денежная база в РФ снизилась с 18 по 25 августа на 100,8 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 25 августа составил 18 618,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 18 августа денежная база в России равнялась 18 719,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,54%, или на 100,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.