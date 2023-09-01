Китайский инвестор построит в рязанском промпарке завод погрузчиков

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайская компания "Эйч Би Пром" планирует завершить подготовительные работы на своей локации в индустриальном парке "Рязанский" в 2023 году и приступить к строительству завода стоимостью 5 млрд рублей в начале 2024 года, сообщила Корпорация развития Рязанской области.

Гендиректор корпорации Вячеслав Несин провел выездное рабочее совещание с гендиректором компании У Сяньбао, они обсудили реализацию инвестпроекта и рассмотрели модели подъемно-транспортной и автомобильной техники, аналоги которой инвестор планирует производить в рязанском регионе.

Сейчас резидент парка готовит участок площадью более 21,5 га, на очереди - разработка котлована под устройство фундамента и другие земляные работы.

Проект предполагает создание производственно-сборочного цеха со складским комплексом бытового и промышленного электрического, пневматического инструмента, садовой техники. Объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, с запуском предприятия регион получит 700 новых рабочих мест.

ООО "Эйч Би Пром" зарегистрировано в Рязани в 2020 году с основным видом деятельности "производство подъемно-транспортного оборудования".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", возглавляющий компанию гражданин Китая У Сяньбао также является гендиректором и совладельцем российских "Джак Моторс", "Синомэк", владеет долями в компаниях "Стройкомплект", "Русином", "Фэду лайн". Бенефициар ООО "Эйч Би Пром" - гражданин Китая Сюй Юйцинь (гендиректор и совладелец компании "Вип", гендиректор компании "Хели").

На официальном сайте HB Group сообщается, что эта международная компания основана в 1994 году. Основными сферами деятельности являются торговля, строительство, инвестиционно-производственная деятельность, аренда и лизинг складского и строительного оборудования.

"В активе холдинга - многолетний опыт производства и организации крупных оптовых поставок продуктов питания, мягкой игрушки, большого ассортимента бытового и промышленного оборудования, всего спектра электро - и бензоинструмента различных торговых марок, автомобилей Jac, складской техники Heli", говорится в материалах.

Актуальным инвестиционным проектом HB Group названо "участие в создаваемом Корпорацией развития Рязанской области индустриального парка "Рязанский", (. . .), инвестиционным проектом занимается компания HB Prom".