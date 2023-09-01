ГКЗ назвала условие для достижения Россией энергобаланса к 2050 году

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Достижение энергетического баланса России к 2050 году требует обеспечения рентабельными запасами нефти и газа в объеме 27 млрд тонн условного топлива. Такую оценку на Татарстанском нефтегазохимическом форуме представил глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров.

Из общего объема порядка 4 млрд тонн рентабельных запасов нефти и 11 трлн кубометров запасов газа может быть обеспечено геологоразведочными работами, а оставшиеся 7 млрд тонн нефти (кат. АВ1С1) и 5 трлн кубометров газа (кат. АВ1С1) - прогрессом в разработке трудноизвлекаемых запасов.

"А есть ли у нас такая возможность? Если мы найдем, создадим такие технологии, которые позволят нам уже по выявленным объемам ТРИЗ увеличить нефтеотдачу (коэффициент извлечения нефти, КИН - ИФ) до 0,32 - а это сейчас примерно средний показатель госбаланса (0,34 по данным госбаланса - ИФ), - то мы дополнительно только за счет этого сможем прирастить запасы на 18,4 млрд тонн нефти. То есть, по сути, это еще один госбаланс, если мы берем промышленные категории", - рассуждает Шпуров.

Согласно презентации, в анализе ГКЗ учтены удаленные запасы, низкопроницаемые коллектора, тюменская свита, подгазовые зоны, ачимовские отложения, шельф, бажен, доманик и хадум, викуловская свита, васюганская свита, сверхвысоковязкие нефти и абалакская свита.

Также в презентации отмечается, что в настоящее время доля ТРИЗ в годовой добыче нефти в России составляет 37% - 166 млн тонн.