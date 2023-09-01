РСХБ в III квартале ожидает 15 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в третьем квартале планирует чистую прибыль по МСФО на уровне около 15 млрд рублей, сообщил через пресс-службу первый зампред банка Кирилл Лёвин.

Чистая прибыль банка за 6 месяцев по МСФО составила 15,3 млрд рублей. Как говорится в сообщении РСХБ, по итогам 9 месяцев ожидается ее рост до 30 млрд рублей.

"РСХБ обладает всеми ресурсами для дальнейшего развития и роста объемов кредитования. Раскрытая ранее отчетность банка по МСФО продемонстрировала положительную динамику всех основных показателей. Банк обладает достаточным запасом средств для обеспечения стабильного увеличения кредитования АПК России. Мы полностью рассчитываем на себя и будем выполнять задачи государства без докапитализации банка", - заявил Лёвин.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.