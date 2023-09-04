Dow Jones и S&P 500 завершили торги в пятницу ростом, Nasdaq незначительно снизился

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite незначительно снизился.

Все три индекса уверенно выросли по итогам недели, причем подъем S&P 500 (+2,5%) стал максимальным с середины июня. Dow Jones прибавил за неделю 1,4%, Nasdaq - 3,2%.

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).

Отчет министерства труда США, опубликованный в пятницу, показал неожиданный рост безработицы и замедление темпов повышения зарплат в стране в августе. Данные были восприняты трейдерами как сигнал охлаждения рынка труда и усилили их уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 187 тыс. - больше, чем предполагал представленный Trading Economics консенсус-прогноз экспертов (+170 тыс.). Однако данные о темпах роста числа рабочих мест за июль были пересмотрены с понижением - до 157 тыс. со 187 тыс.

Безработица в Штатах в августе выросла до 3,8% по сравнению с 3,5% месяцем ранее, темпы роста средней почасовой оплаты труда в частном секторе замедлились до 4,3% в годовом выражении с 4,4% в июле. Доля участия населения в рабочей силе повысилась до 62,8% (62,6% в июле), максимума с февраля 2020 года.

"Слабый рост занятости, увеличение доли участия населения в рабочей силе и замедление темпов повышения зарплат - эта комбинация делает отчет по рынку труда США идеальным с точки зрения ФРС", - заявил главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth US Дэвид Донабедян, слова которого приводит Market Watch.

Однако, как отмечает аналитик LPL Financial Куинси Кросби, "основной фактор, который в итоге будет влиять на дальнейшие решения Федрезерва - это инфляция, а она остается устойчивой".

Федрезерв добился некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе конференции Европейского центрального банка.

Заявления Местер, а также более сильные, чем ожидалось, данные Института управления поставками (ISM) о деловой активности в производственном секторе США ослабили оптимизм трейдеров и спровоцировали рост доходностей US Treasuries в пятницу, что оказало давление на котировки акций технологических компаний.

Стоимость акций Tesla Inc. упала по итогам торгов на 5,1%, Nvidia Corp. - на 1,7%, Alphabet Inc. - на 0,4%.

Бумаги разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware Inc., выручка которого во втором финквартале не оправдала ожиданий, подешевели на 2,8%.

Результаты Broadcom Inc. за минувший квартал оказались лучше ожиданий аналитиков, однако прогноз компании на текущий квартал совпал с рыночным, что было воспринято трейдерами негативно. Акции Broadcom подешевели на 5,5%.

Стоимость бумаг Dell Technologies взлетела на 21,3% по итогам торгов благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал.

Акции Intel Corp. подорожали на 4,2%. Главный исполнительный директор компании Пэт Гелингер заявил, что выручка Intel в третьем квартале, вероятно, будет на уровне выше середины объявленного ранее прогнозного диапазона ($12,9-13,9 млрд).

Бумаги Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) упали в цене на 7,4% на информации об отставке главного исполнительного директора Розалинд Брюэр. Брюэр покинула пост CEO и вышла из состава совета директоров 31 августа, сообщила компания. Временно исполняющей обязанности CEO назначена ведущий независимый директор WBA Джинджер Грэм.

Стоимость бумаг Robinhood Markets Inc. выросла на 2%. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке выкупил 55,27 млн собственных акций, ранее принадлежавших Emergent Fidelity Technologies - компании основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида.

Принадлежавший Emergent Fidelity пакет акций после банкротства FTX был конфискован службой судебных приставов США, у которой Robinhood и выкупила их за $605,7 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу поднялся на 115,8 пункта (0,33%) и составил 34837,71 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,11 пункта (0,18%) - до 4515,77 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 3,15 пункта (0,02%) и составил 14031,81 пункта.