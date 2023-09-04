Рубль немного теряет относительно доллара, стабилен к юаню

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU -Доллар США немного подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль умеренно снижается на фоне отсутствия ярких стимулов к укреплению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,395 руб./$1 (+30,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 5,39 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,6 коп. - до 13,28 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного теряет в начале новой недели в связи с отсутствием заметной поддержки. Нефтяные котировки колеблются в слабом плюсе. Инвесторы оценивают сообщения представителей финансовых властей РФ, которые были сделаны в пятницу в ходе конференции Банка России "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, а министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил позицию ведомства относительно мер валютного контроля.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила Набиуллина журналистам. "В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс возможный, и ослабление курса, и конечно, отсутствие разворота в инфляционных ожиданиях. Будем смотреть на эти данные, в зависимости от этого принимать решение, есть ли необходимость дальнейшего повышения ставки, мы не исключаем", - сказала Набиуллина.

"Мы дали нейтральный сигнал по итогам заседания совета директоров 15 августа. По сути, он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить нашу цель 4% в 2024 году. Мы не исключаем целесообразность повышения ставки, будем смотреть на данные, которые выйдут до середины сентября. Что будут показывать эти данные, показывают ли они нарастание проинфляционных рисков или их смягчение", - отметила Набиуллина.

Кроме того, глава ЦБ заявила, что нужно сохранить только "зеркальные" меры валютного контроля, в целом валютные ограничения не должны создавать сложностей для участников внешнеэкономической деятельности. Она отметила, что многие опасаются усиления оттока капитала на фоне смягчения мер валютного контроля.

По словам Набиуллиной, с оттоком нужно бороться другими инструментами. "Отток капитала - это предпочтение валюты, потому что это отток не только за рубеж, но и когда растут валютные вклады внутри системы, это тоже входит в финансовый счет. Это предпочтение рублевых активов, и лечится совершенно другими методами, в том числе ключевой ставкой", - сказала глава ЦБ.

Попытки стабилизировать курс рубля мерами административного воздействия на экспортеров не принесут желаемого результата, а вот меры денежно-кредитной политики в перспективе могут дать необходимый эффект, полагает Набиуллина.

Министерство финансов РФ занимает консервативную позицию в отношении мер валютного контроля, ЦБ более либеральную, стороны ищут консенсус, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Мы, наоборот, Минфин был более либерален. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известна (ослабление курса рубля - ИФ). Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию. Ничего страшного. Мы все равно, уверен, найдем совместное решение и сблизимся", - сказал Силуанов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,58 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,64 за баррель, что на 0,12% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite незначительно снизился.

Все три индекса уверенно выросли по итогам недели, причем подъем S&P 500 (+2,5%) стал максимальным с середины июня. Dow Jones прибавил за неделю 1,4%, Nasdaq - 3,2%.

Отчет министерства труда США, опубликованный в пятницу, показал неожиданный рост безработицы и замедление темпов повышения зарплат в стране в августе. Данные были восприняты трейдерами как сигнал охлаждения рынка труда и усилили их уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают положительную динамику. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,52%, китайский CSI300 растет на 1,38%, гонконгский Hang Seng - на 2,53%, южнокорейский Kospi - на 0,32%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,01%.