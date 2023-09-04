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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Сбор гречихи в РФ к началу сентября в два раза превысил прошлогодний уровень

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к началу сентября собрали 50,6 тыс. тонн гречихи, что почти в два раза больше, чем год назад, сообщает Минсельхоз.

По его прогнозу, сбор этой крупяной культуры в 2023 году превысит уровень 2022 года (1,222 млн тонн, по данным Росстата).

В этом году площади под гречихой были увеличены на 14,3%, до 1,3 млн га, напоминает Минсельхоз. Выращивание этой культуры ведется в 49 регионах. Порядка 75% валового сбора приходится на Алтайский край, Башкирию, Курскую, Воронежскую и Орловскую области.

В ведомстве ожидают и роста урожая риса. Посевные площади под ним увеличены на 7,4%, до 189,6 тыс. га. Выращивание риса ведется в 9 регионах, к основным относятся Краснодарский край и Дагестан.

Как отмечается в сообщении, в январе-июле производство крупы в РФ превысило 1 млн тонн. В том числе выпуск гречневой крупы увеличился на 6,8%, овсяной - на 19,9%, кукурузной - на 4,3%. Действующие мощности переработки позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок этой продукцией, подчеркивает ведомство.

"Рост объемов производства способствует снижению отпускных цен на основные виды круп. Так, к 30 августа средняя цена производителей на гречневую крупу сократилась с начала года на 12,3%, на рисовую - на 4%", - говорится в пресс-релизе.

Минсельхоз
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