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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В ЦБ РФ отметили, что ВВП складывается в верхней границе диапазона 1,5-2,5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в России складывается ближе к верхней границе июльского прогноза ЦБ РФ на 2023 год 5-6,5%, ВВП РФ - тоже ближе к верхнему уровню диапазона 1,5-2,5%, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"С учетом данных за июль и оперативных недельных данных за август инфляция идет ближе к верхней границе диапазона, который был опубликован по итогам июльского заседания", - сообщил журналистам Заботкин в кулуарах форума по цифровым финансам, организованного Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Зампред ЦБ отметил, что Центробанк представит уточненный прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 15 сентября.

Прогноз по ВВП также может быть обновлен.

"Прогноз будем уточнять. Текущая статистика так же, как и в случае с инфляцией, показывает, что рост (ВВП РФ - ИФ) по итогам этого года идет ближе к верхней границе прогноза 1,5-2,5%", - отметил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что последние данные по росту экономики подтверждают, что динамика внутреннего спроса разворачивается весьма активно. "Соответственно в условиях того, что в экономике уже сейчас рекордно низкий уровень безработицы, в этих условиях, конечно, дальнейшие возможности по расширению производства ограничены, и дополнительный внутренний спрос все более явно создает проинфляционное давление", - подчеркнул Заботкин.

Алексей Заботкин Центробанк ЦБ РФ
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