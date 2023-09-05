В Совете по финстабильности ждут потрясений для глобальной финансовой системы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глобальную финансовую систему ждут новые вызовы в ближайшие месяцы, поскольку высокие процентные ставки подрывают восстановление экономической активности и угрожают ключевым секторам, включая сферу недвижимости, заявил глава Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) Клаас Кнот.

"Глобальная экономика теряет импульс к росту, и последствия подъема процентных ставок в крупнейших экономиках становятся все более ощутимыми", - говорится в заявлении Кнота для лидеров стран G20, опубликованном в преддверии саммита, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

"В ближайшие месяцы и годы глобальную финансовую систему, безусловно, ждут новые вызовы и потрясения", - сказал Кнот.

В последние месяцы финансовые рынки были довольно стабильными после весенней волны потрясений, коснувшейся Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также швейцарского Credit Suisse, который был поглощен конкурирующим UBS, пишет газета Financial Times.

Кнот, однако, отмечает, что риски в финансовой системе по-прежнему очевидны, несмотря на ограниченные последствия весенних потрясений.

Он выделяет рынок недвижимости как один из секторов, ситуацию в котором властям государств необходимо "внимательно отслеживать" на предмет появления сигналов кризиса, учитывая его уязвимость к повышению ставок.

Кнот также указал на необходимость ужесточения регулирования небанковских финансовых институтов - от хедж-фондов до страховщиков.

Он также отметил, что FSB в ближайшее время обнародует отчет об уроках, извлеченных им из банковского кризиса, разразившегося в этом году, а также объявит о приоритетах на ближайшее будущее.