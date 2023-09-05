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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

ЦБ РФ по итогам заседания в сентябре опубликует обновленный среднесрочный прогноз

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров 15 сентября опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз, хотя заседание и не будет опорным.

"Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован в составе пресс-релиза по итогам заседания 15 сентября. Решение будет основано на этом прогнозе", - сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин журналистам в кулуарах форума по цифровым финансам, организованного АКРА.

Предыдущий макроэкономический прогноз ЦБ опубликовал по итогам опорного заседания 21 июля. Согласно этому прогнозу, инфляция в России по итогам 2023 года составил 5-6,5%, ВВП вырастет на 1,5-2,5%.

Очередное опорное заседание совета директоров по ставке, по итогам которого должен быть опубликован обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз, запланировано на 27 октября.

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