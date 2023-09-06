Новые критерии для "квалов": бесконечный спор и ускользающая дискуссия. Репортаж

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Новая концепция присвоения статуса квалифицированного инвестора на российском рынке была представлена Центробанком больше года назад, но споры вокруг ее параметров не только не утихают, но и не приводят к сколько-нибудь заметному сближению позиций оппонентов.

Площадкой для очередного столкновения противоположных взглядов на реформу стала сессия "Запретительный ценз или забота о безопасности: проблемы получения статуса квалифицированного инвестора" прошедшего в среду форума "Capital markets: Россия".

Все правильно

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в ходе своего выступления на сессии посетовал, что каждый раз дискуссия о реформе сводится к обсуждению повышения имущественного ценза для признания инвесторов квалифицированными.

"Речь идет о комплексной реформе квалификации, которая была запланирована еще до ковида, но по понятным причинам несколько отодвигалась. Имущественный ценз - только одна из частей, причем, на наш взгляд, не самая главная в этой реформе", - сказал он.

Основная идея реформы в том, чтобы существенно расширить возможности инвесторов становиться "квалами" по тем признакам, которые имеют прямое отношение к квалификации, то есть их знаниям и опыту, подчеркнул Мамута.

"Имущественный ценз - один из критериев, который на сегодня, действительно, играет на нашем рынке большое значение. Поэтому не предполагаем двигать его (то есть увеличивать планку - ИФ) быстро. Предполагается двигать его этапно, с приличными лагами, которые будут позволять рынку адаптироваться под это изменение и, соответственно, не принесут какого-то существенного или даже несущественного ущерба интересам рынка", - добавил он.

В странах, где имущественный критерий имеет самостоятельный характер и не идет в связке с другими, он существенно выше, чем в России, отметил представитель регулятора. "Реформа, на наш взгляд, глубоко продуманная и правильная, потому что она преследует своей целью балансировку рынка, создание больших возможностей стать "квалом" для тех, кто имеет соответствующий опыт и образование", - отметил Мамута.

Так, ЦБ планирует ввести специальный экзамен, который позволит тем, у кого нет достаточного опыта, денег или образования, стать "квалом". Опыт тестирования для неквалифицированных инвесторов, которое было введено несколько лет назад, показал, что эта модель неплохо работает, сказал он.

Одновременно в рамках реформы планируется расширить перечень инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. В частности, снизить требования к рейтингу облигаций, расширить возможности для "неквалов" покупать паи ЗПИФов. "Мы всерьез обсуждаем идею с восточными ETF, которые не такие, конечно, крупные, как западные, но, тем не менее, это интересный рынок, растущий. И многие другие вещи", - добавил Мамута.

Все неправильно

Главным оппонентом запланированной ЦБ реформы в публичном поле уже не впервые выступил глава "СПБ биржи" Роман Горюнов.

"Мы сегодня пришли на дискуссию, но в первых словах Михаил Валерьевич (Мамута - ИФ) сказал, что реформа правильная, они в этом уверены. Хотя весь рынок в один голос говорит, что это не так", - посетовал Горюнов на трудные стартовые позиции для диалога с регулятором.

Он отметил, что открытая дискуссия началась в октябре прошлого года в Екатеринбурге на конференции НАУФОР, и "с тех пор, в принципе, регулятор у рынка ничего не спросил по этому поводу". "Тогда рынок сказал свое отношение (подвергнув концепцию ЦБ критике - ИФ) - ноль эмоций", - заявил глава биржи.

Горюнов не согласен с тезисом о том, что реформа не принесет существенного ущерба для рынка. "Весь рынок говорит в один голос, что ликвидность упадет и количество инвесторов сократится, но регулятор уверен, что это не так. После этого о чем дискутировать-то? " - продолжил Горюнов.

Попытки регулятора "насильно" оградить инвесторов от риска приведут к их уходу в зарубежную инфраструктуру, предупредил он.

"Невозможно людей оградить от того, что они хотят делать физически. Регулятор должен понять - он может выдавить инвесторов из российской юрисдикции, но это one way ticket. Люди, которые ушли - уже не возвращаются. И от этого падает ликвидность. А самое смешное, что падение ликвидности создает риски всем остальным инвесторам, потому что чем меньше ликвидность, тем больше волатильность на рынке, тем больше неоправданных движений", - считает глава СПБ биржи.

"Вообще непонятно, а зачем вот это все сейчас? Ответа на вопрос, почему это надо делать сейчас, ну совершенно нет", - заключил Горюнов.

Надо встречаться

Примирить стороны попытался директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, предложивший еще раз всем вместе обсудить реформу для поиска консенсуса. "Я думаю, что надо нам сейчас с Михаилом Валерьевичем вместе собраться, еще раз послушать рынок, еще раз попробовать понять, какие есть опасения в этом во всем ", - предложил он.

"Нужно подобрать и правильный тайминг, и правильный компромисс с рынком, чтобы и наших инвесторов защитить, и чтобы это вышло в правильное время. (Чтобы - ИФ), действительно, не было ни подрыва доверия с точки зрения инвесторов, ни уменьшения ликвидности, которое тоже может как-то на рынок повлиять", - сказал Чебесков.

Мамута, в свою очередь, заверил, что ЦБ от дискуссии не отказывается. "Больше того, я хочу сказать, что именно из-за того, что у нас идет постоянный диалог и обсуждение этой реформы с рынком, мы до сих пор ничего не приняли. Мы сразу, когда начинали обсуждение этих поправок, говорили, что примем, когда завершим диалог. Мы не спешим. Нам важно принять хорошую реформу на много лет", - заявил он.

Сроки реформы, по его словам, пока обсуждаются. "Сразу скажу, мне не нравится идея - а давайте все отложим на сколько-то лет и потом к этому вернемся. Потому что, во-первых, никто не знает, что будет через сколько-то лет, во-вторых - есть понимание, зачем мы это делаем", - сказал представитель ЦБ. Встречу с рынком регулятор планирует, но она уже дважды переносилась - причем по просьбе рынка, парировал Мамута упреки в отсутствии диалога.

В июле он говорил, что в рамках реформы имущественный ценз для признания инвесторов квалифицированными будет повышен в два этапа: сначала до 12 млн рублей, а затем до 24 млн рублей.

НАУФОР в августе направила письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой отложить ужесточение критериев для "квалов". По мнению ассоциации, с высокой вероятностью, такие изменения навредят восстановлению финрынка. Действующий подход к разграничению "квалов" и "неквалов" в достаточной мере обеспечил защиту инвесторов в условиях их массового притока на фондовый рынок в последние годы, полагает НАУФОР.

По данным ЦБ, количество квалифицированных инвесторов во втором квартале 2023 года достигло 617 тыс. человек, увеличившись на 39% в годовом выражении и на 5% - в квартальном.