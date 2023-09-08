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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за акциями технологических компаний

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за акциями технологических компаний.

Негативное влияние на рынок оказывает также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний, отмечают эксперты.

Кроме того, инвесторы оценивали порцию свежих статданных.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 216 тыс., сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста на 6 тыс.

"Еженедельные заявки на пособие по безработице снова удивляют, подчеркивая устойчивость рынка труда. Да, экономика замедлилась, а инфляция остыла, но занятость продолжает оставаться занозой в глазу ФРС", - отметил Майк Левенгарт из Morgan Stanley Global Investment Office.

"Сентябрь всегда тяжелый месяц для акций", - отмечает главный рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардилло. По его мнению, сейчас "фактор страха связан с тем, что ФРС, возможно, еще не завершила свою кампанию по повышению ставок", сообщает MarketWatch.

Котировки акций Apple Inc. снизились на 2,9%. В среду они упали на 3,6% на сообщениях западных СМИ о том, что власти Китая запретили чиновникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе. В четверг появились слухи о том, что данный запрет может быть распространен на работников госкомпаний и поддерживаемых правительством агентств. На китайский рынок приходится около 19% совокупной выручки Apple.

Бумаги Tesla подешевели на 0,2%, Nvidia Corp. - на 1,7%, Microsoft Corp. - на 0,9%, Cisco Systems Inc. - на 0,7%, International Business Machines - на 0,4%.

Стоимость акций C3.ai рухнула более чем на 12%. Разработчик программного обеспечения продемонстрировал хорошие финансовые результаты по итогам первого финквартала (май-июль), но спрогнозировал более значительный убыток в текущем фингоду.

Кроме того, существенно снизились цены бумаг китайских компаний, торгующихся на биржах США, включая Nio и Alibaba на 4,7%, XPeng - на 7,9%, Li Auto - на 3,4%.

В то же время акции McDonald's Corp. подорожали на 1,1% после того, как аналитики Wells Fargo улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, неожиданно увеличил выручку и был близок к безубыточности во втором финансовом квартале, который завершился 29 июля. Цена бумаг компании выросла на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 57,54 пункта (на 0,17%) - до 34500,73 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Intel Corp., подорожавшие на 3,2%, Amgen - на 2,2% и UnitedHealth Group - на 1,65%.

Между тем значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 14,34 пункта (на 0,32%) и составило 4451,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 123,64 пункта (на 0,89%) - до 13748,83 пункта.

ФРС Nasdaq Composite
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