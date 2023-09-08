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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Оценка роста ВВП Японии во II квартале ухудшена до 1,2% с 1,5%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства.

Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в апреле-июне сократились на 0,6% (ранее сообщалось о снижении на 0,5%), капиталовложения бизнеса - на 1% (предварительно говорилось о нулевом изменении показателя). Объем госрасходов не изменился, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,1%.

Экспорт увеличился на 3,1% (предварительно - 3,2%). Между тем импорт упал по итогам третьего квартала подряд - на 4,4% (4,3%).

Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно.

Для сравнения, в первом квартале экономика страны выросла на 0,8% в поквартальном сравнении и на 3,2% в годовом.

Япония
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