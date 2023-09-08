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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 сентября вырастет на 12,1%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 13 сентября составит 4 тыс. 493,7 рубля против 4 тыс. 007,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, пошлина повысится на 12,1% (на 7,5% неделей ранее).

Пошлина на ячмень вырастет в 1,6 раза до 931,7 рубля с 574,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 2 тыс. 465,2 рубля с 1 тыс. 954,9 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $241,6 за тонну на пшеницу ($238,6 неделей ранее), $177,5 - на ячмень ($175,3), $200,1 - на кукурузу ($196).

Пошлины будут действовать по 19 сентября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз
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