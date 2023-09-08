Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Преемник шведской SKF весной 2024 г. начнет строить под Тверью завод подшипников

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ООО "ТЕК-КОМ производство" (бывший завод шведской SKF) планирует реализовать к 2027 году новый инвестпроект по производству конических и шариковых подшипников на территории промзоны "Боровлево-2", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Проект рассмотрен в пятницу на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве области .

"К 2027 году планируется завершить еще один проект - развитие производства конических и шариковых подшипников, востребованных в российской промышленности. Начало строительства производственной площадки запланировано в марте 2024 года", говорится в сообщении.

В настоящее время "ТЕК-КОМ производство" реализует несколько инвестиционных проектов, два из которых - в активной стадии.

В частности, внедряется технология производства подшипников с телами качения повышенного ресурса.

Также ведется строительство нового производственного цеха - этот проект осуществляется в рамках подписанного с правительством РФ и правительством Тверской области контракта СПИК 2.0 по 100% локализации компонентов для буксовых железнодорожных подшипников.

Благодаря реализации всех заявленных планов будет создано более 200 новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет составят порядка 330 млн рублей, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что для расширения производства железнодорожных подшипников ООО "ТЕК-КОМ производство" планирует строительство нового цеха со складом площадью более 3,2 тыс. кв. метров, который расположится рядом с существующим заводом. На новых площадях будет организована заготовка роликов для подшипников - от прутка до финишного продукта. Мощность производства, предварительно, составит 80 тыс. железнодорожных подшипников в год.

Соглашение о намерениях по строительству второй очереди завода было подписано в ходе ПМЭФ-2022. Отмечалось, что объем инвестиций в проект составит 477 млн рублей. Сроки реализации проекта - до 2028 года.

ООО "ТЕК-КОМ производство" зарегистрировано в марте 2018 года в Тверской области. Уставный капитал составляет 254,2 млн рублей. Единственный учредитель - гендиректор группы компаний "ТЕК-КОМ" Алексей Шулепов. Компания ведет деятельность по производству и восстановительному ремонту железнодорожных подшипников и промышленных роликовых подшипников на территории торгово-промышленной зоны "Боровлево".

В апреле 2022 года шведская SKF, один из крупнейших в мире производителей подшипников, объявила о прекращении операционной деятельности в РФ. В мае была осуществлена сделка по продаже российскому менеджменту 100% долей в уставном капитале ООО "СКФ". Отмечалось, что компания продолжит производство кассетных подшипников под новым наименованием - ООО "ТЕК-КОМ производство".

SKF ООО "СКФ" ООО "ТЕК-КОМ производство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом дизтоплива

Нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом дизтоплива

Дефицит бюджета РФ в январе-августе составил 2,36 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Минпромторг объявил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору

Минпромторг объявил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору

Мишустин заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом

Мишустин заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

Рубль немного уступает доллару и растет к юаню на старте торгов

Рубль немного уступает доллару и растет к юаню на старте торгов

"Газпром" будет партнером в проекте создания морских судов под брендом Aurus

Число банкротств компаний в ЕС во II квартале достигло максимума с 2015 года

Goldman Sachs хочет перенести дело по иску "Открытия" в Лондон из Москвы

Goldman Sachs хочет перенести дело по иску "Открытия" в Лондон из Москвы

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });