Преемник шведской SKF весной 2024 г. начнет строить под Тверью завод подшипников

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ООО "ТЕК-КОМ производство" (бывший завод шведской SKF) планирует реализовать к 2027 году новый инвестпроект по производству конических и шариковых подшипников на территории промзоны "Боровлево-2", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Проект рассмотрен в пятницу на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве области .

"К 2027 году планируется завершить еще один проект - развитие производства конических и шариковых подшипников, востребованных в российской промышленности. Начало строительства производственной площадки запланировано в марте 2024 года", говорится в сообщении.

В настоящее время "ТЕК-КОМ производство" реализует несколько инвестиционных проектов, два из которых - в активной стадии.

В частности, внедряется технология производства подшипников с телами качения повышенного ресурса.

Также ведется строительство нового производственного цеха - этот проект осуществляется в рамках подписанного с правительством РФ и правительством Тверской области контракта СПИК 2.0 по 100% локализации компонентов для буксовых железнодорожных подшипников.

Благодаря реализации всех заявленных планов будет создано более 200 новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет составят порядка 330 млн рублей, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что для расширения производства железнодорожных подшипников ООО "ТЕК-КОМ производство" планирует строительство нового цеха со складом площадью более 3,2 тыс. кв. метров, который расположится рядом с существующим заводом. На новых площадях будет организована заготовка роликов для подшипников - от прутка до финишного продукта. Мощность производства, предварительно, составит 80 тыс. железнодорожных подшипников в год.

Соглашение о намерениях по строительству второй очереди завода было подписано в ходе ПМЭФ-2022. Отмечалось, что объем инвестиций в проект составит 477 млн рублей. Сроки реализации проекта - до 2028 года.

ООО "ТЕК-КОМ производство" зарегистрировано в марте 2018 года в Тверской области. Уставный капитал составляет 254,2 млн рублей. Единственный учредитель - гендиректор группы компаний "ТЕК-КОМ" Алексей Шулепов. Компания ведет деятельность по производству и восстановительному ремонту железнодорожных подшипников и промышленных роликовых подшипников на территории торгово-промышленной зоны "Боровлево".

В апреле 2022 года шведская SKF, один из крупнейших в мире производителей подшипников, объявила о прекращении операционной деятельности в РФ. В мае была осуществлена сделка по продаже российскому менеджменту 100% долей в уставном капитале ООО "СКФ". Отмечалось, что компания продолжит производство кассетных подшипников под новым наименованием - ООО "ТЕК-КОМ производство".