Американский автодилер Asbury покупает конкурирующую Jim Koons за $1,2 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американский автодилер Asbury Automotive Group договорился о покупке своего конкурента Jim Koons в рамках крупнейшей сделки в секторе с 2021 года, говорится в пресс-релизе Asbury.

Стоимость сделки составит примерно $1,2 млрд, пишет MarketWatch. Ее закрытие ожидается в четвертом квартале этого года или начале следующего.

Asbury намерена профинансировать покупку за счет имеющейся ликвидности, кредитной линии и кассовой наличности.

Работающий в Среднеатлантических штатах Jim Koons - девятый по размеру частный автодилер в США. Его выручка в 2022 году превысила $3 млрд. Компания в том числе продает автомобили Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Ford, Kia, Hyundai, Volvo, Stellantis и General Motors.

Акции Asbury дорожают на 1,4% на торгах в пятницу. За последний год капитализация фирмы увеличилась на 30,2%, до $4,63 млрд, в то время как индекс S&P 500 набрал 9,8%.