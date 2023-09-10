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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В ЦБ пояснили, что новый порядок выплат по евробондам РФ дает выбор инвесторам с учетом прав вне России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уточненный порядок выплат по суверенным еврооблигациям РФ, который введен президентским указом №665 от 9 сентября, дает новые возможности для держателей с правами в зарубежных депозитариях, заявили "Интерфаксу" в Банке России.

"Создаются дополнительные возможности для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются за пределами РФ. Они могут получить выплаты в рублях со счета "И". Или, по своему выбору, в иностранной валюте со счетов НКО АО НРД в зарубежных депозитариях", - пояснил ЦБ.

По сравнению с указом от июня прошлого года, утратившим силу, порядок обращения за выплатами для таких инвесторов не поменяется: им нужно обратиться в НРД с документами, перечень которых утверждает Минфин.

Для инвесторов, чьи еврооблигации учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным. Они получат выплаты по бумагам от своего депозитария в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату, определяемую в соответствии с эмиссионной документацией.

На вопрос о том, не является ли новый документ частью планируемого механизма обмена замороженными активами российских и зарубежных инвесторов, в ЦБ ответили отрицательно.

"Указ не затрагивает вопрос обмена активами с иностранными инвесторами", - заявили в Банке России.

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