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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Углеродную отчетность сдали не все крупные эмитенты, которые должны были

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Углеродную отчетность в установленный срок представили не все предприятия с выбросами парниковых газов более 150 тыс. тонн эквивалента СО2 в год, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума.

"Сейчас мы вместе с нашими коллегами - с Росприроднадзором - синхронизируем все базы данных, чтобы понять, что далеко не все компании, кто должен был сдать отчетность, сдали. С другой стороны, много отчетностей сдали компании, от которых мы не ожидали, что они сдадут", - сказал он.

Он отметил, что министерство намерено собрать недостающие данные: "Наша задача - спокойно, без всяких штрафов, в диалоге с бизнесом дособрать информацию, провести разъяснительную работу, потому что уже начиная с 2025 года у нас расширяется круг тех, кто сдает отчетность. Ну и заодно - синхронизировать все эти данные нашего национального кадастра о выбросах парниковых газов с тем, чтобы мы действительно получили ту самую "углеродную бухгалтерию" - достоверную. (...) И постепенно дальше начинать двигаться к верификации отчетности поэтапно, как мы изначально об этом говорили".

Обязательная отчетность для крупных предприятий, выбрасывающих в атмосферу больше 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год, введена с 2023 года. Такие предприятия должны были представить углеродную отчетность в реестр выбросов парниковых газов до 1 июля. С 2025 года в охват регулирования попадут и средние предприятия в углеродоемких отраслях экономики с выбросами 50 и более тыс. тонн эквивалента СО2 в год.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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