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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

JM Smucker объявил о покупке производителя выпечки Hostess за $4 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания J.M. Smucker Co. объявил, что купит компанию Hostess Brands, специализирующуюся на производстве выпечки, за $4 млрд. Ранее о скорой сделке сообщили источники The Wall Street Journal.

Smucker был создан в 1897 году в штате Огайо. Основные направления деятельности компании - производство варенья, конфитюра, сиропов и арахисового масла. Производитель выпускает также кофе Folgers и Cafe Bustelo, арахисовое масло Jif, а также корма для собак Milk-Bone.

Ранее Smucker неоднократно заключал сделки для расширения своего портфеля. Так, в 2015 году компания вышла на рынок кормов для домашних животных, купив производителя Big Heart Pet Brands за $3,2 млрд, а в 2018 году, после приобретения компании Ainsworth Pet Nutrition за $1,7 млрд, укрепила свои позиции на этом рынке.

На прошлой неделе в рамках отраслевой конференции представители Smucker заявили, что компания заинтересована в дальнейшей диверсификации портфеля путем поглощения различных производителей продуктов питания.

Hostess была основана в 1930 году и выпускает печенье Twinkies, шоколадные пирожные Ho-Hos и Ding Dongs, а также сладости без добавления сахара.

За последние пять лет акции Hostess подорожали более чем в два раза, значительно опередив темпы роста индекса S&P 500 и динамику котировок многих других крупных продовольственных компаний.

На фоне новостей о сделке ценные бумаги Smucker дешевеют на 7,3%, в то время как акции Hostess прибавляют в цене 18,9% на предварительных торгах в понедельник.

Smucker Hostess Brands США
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