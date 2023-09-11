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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Профицит внешней торговли РФ в январе-июле 2023 года снизился на 68,9%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июле 2023 года составило $63,5 млрд, что на 68,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Июль М/М Г/Г Январь-июль Г/Г
Экспорт 30,8 -10,2% -32,8% 238,9 -32,2%
Импорт 25,3 0,2% 16,9% 175,4 18,3%
Сальдо 5,5 -39,3% -77,3% 63,5 -68,9%
Оборот 56,1 -5,7% -16,9% 414,2 -17,2%
ЦБ РФ Банк России
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