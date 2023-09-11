Профицит внешней торговли РФ в январе-июле 2023 года снизился на 68,9%
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июле 2023 года составило $63,5 млрд, что на 68,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Июль
|М/М
|Г/Г
|Январь-июль
|Г/Г
|Экспорт
|30,8
|-10,2%
|-32,8%
|238,9
|-32,2%
|Импорт
|25,3
|0,2%
|16,9%
|175,4
|18,3%
|Сальдо
|5,5
|-39,3%
|-77,3%
|63,5
|-68,9%
|Оборот
|56,1
|-5,7%
|-16,9%
|414,2
|-17,2%