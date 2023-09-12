Совет ЕЭК 27 сентября рассмотрит вопрос о пороге беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 27 сентября планирует рассмотреть вопрос о размере порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц, в настоящее время установленного на повышенном уровне в 1000 евро, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Это вопрос, который должен быть принят в ту или иную сторону до 1 октября. У нас заседание совета (Евразийской экономической комиссии - ИФ) 27 сентября. 27 сентября этот вопрос должен быть рассмотрен", - сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Какое там будет принято решение, зависит от пятерки стран. Разные мнения есть. Есть страны, которые говорят, что нужно вводить 200 (евро, стоимость товаров для беспошлинного ввоза - ИФ), это не Россия", - добавил он, отметив, что позиция РФ пока обсуждается.

Как сообщалось, в марте 2022 года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара был увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Действие обеих мер по повышению порога беспошлинного ввоза первоначально истекало 1 октября прошлого года, однако осенью было продлено еще на полгода, до 1 апреля 2023 года, а затем ещё - до 1 октября 2023 года.