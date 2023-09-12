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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Костин не ждет от ЦБ РФ нового повышения ставки 15 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, меры, которые Центральный банк принимал, и риторика, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать, я думаю, сказывается, и спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал Костин в ответ на вопрос, какие факторы сейчас влияют на валютный рынок.

"Вы знаете, ставка была ключевая повышена, другие меры, которые предпринимаются Центральным банком, и непокупка валюты по бюджетному правилу, они сказываются. Власти справятся (с задачей поддержания финстабильности - ИФ)", - добавил глава ВТБ.

Он отметил, что повышение ставки "имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства".

"Я не так давно узнал высказывание американцев о том, что экономический рост умирает не от возраста, а от действий Федеральной резервной системы. Поэтому все считают, что центральные банки настолько консервативны, что они убивают экономический рост", - сказал глава ВТБ.

"Конечно, повышение ставки с неким лагом отразится на темпах роста кредитования. Если власти хотят, чтобы мы больше кредитовали, то, конечно, ставку надо аккуратно повышать", - добавил он.

Ранее во вторник аналогичное мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф: он также не ждет повышения ставки в пятницу с нынешних 12%.

Андрей Костин ВТБ ЦБ РФ Банк России
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