Путин заверил, что "резких движений" в сфере валютного контроля не будет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские компании должны осознать надежность работы в России, учесть прошлый опыт размещения активов за рубежом и не "наступать на те же грабли", считает президент РФ Владимир Путин; он также заявил, что "резких движений" в сфере валютного контроля не будет.

"На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты, в том числе, сдержанный возврат, так я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим, мы все понимаем", - сообщил президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь", - заявил Путин.

При этом он добавил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет.

Президент напомнил, что раньше многие российские компании и предприниматели создавали площадки для работы за рубежом, а потом столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. "Это (заморозка российских активов за границей - ИФ) просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают и сделали, они не понимают даже негативных последствий для себя, по-моему, до сих пор этого не оценивают", - заявил Путин.

Он отметил, что введенные западными странами ограничения приводят к негативным последствиям для них самих. Например, ограничения расчетов в долларах США привели к тому, что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, новых систем расчетов. "Задумались о том, стоит ли хранить в тех же Штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления, ресурсы, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения", - отметил глава государства.

"То, что наши золотовалютные резервы заморозили... Да мы уже в два раза больше заработали (международные резервы РФ на 1 сентября 2023 года достигли $583,5 млрд - ИФ). Дело же не в этих $300 млрд (замороженных резервов РФ - ИФ), а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе", - заявил Путин.