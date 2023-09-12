Минфин готовит легализацию децентрализованных финансовых организаций

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает возможность легализации в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO) для того, чтобы ликвидность, которая сейчас есть в этом секторе, пришла на рынок российских цифровых финансовых активов (ЦФА).

Об этом на панельной дискуссии на Сrypto Summit 2023 заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Мы активно выступаем за развитие ЦФА, но мы понимаем, что отдельно ЦФА сами по себе "не полетят", нужна связка ЦФА с децентрализованным миром финансов для того, чтобы использовать ликвидность, которая уже есть в децентрализованных финансах, ту ликвидность в криптоактивах, которая уже есть у граждан, чтобы они могли через эти активы инвестировать в ЦФА по российскому законодательству, инвестировать в российскую экономику, в российские активы", - сказал он.

Он отметил, что ЦФА - это пока разрозненный продукт, по состоянию на начало сентября в реестре Банка России есть 10 платформ, но рынок будет меняться - либо в сторону сокращения платформ, либо в сторону их работы через одного агрегатора, который имеет допуск к децентрализованному финансированию.

"Скорее всего, должно количество как-то либо сократиться, либо вывести к тому, что будет единый некий агрегатор этих платформ, который в идеале имел бы доступ также к децентрализованным финансам и криптоактивам для того, чтобы эти активы могли использоваться для инвестиций в ЦФА. Тогда, на мой взгляд, этот рынок имеет огромный потенциал и огромные возможности для инвестиций, в том числе в нашу экономику", - считает Чебесков.

Глава департамента отметил, что в Минфине стараются комплексно смотреть на вопрос: "Понимаем, что для того, чтобы активнее развивались и ЦФА, и в целом децентрализованные финансы, нужно DAO узаконить. Я надеюсь, что в скором времени с такими законодательными инициативами мы тоже будем выступать", - сказал он.

По мнению Чебескова, не нужно вводить в законодательство новое определение, достаточно иметь возможность классифицировать уже созданные ООО цифровыми DAO при условии соответствия неким критериям. "Те юрисдикции, которые принимают такие решения, становятся домом для таких децентрализованных организаций", - отметил глава департамента.

DeFi DAO - это децентрализованная автономная организация, которая работает в сфере DeFi (децентрализованные финансы). Она основана на технологии блокчейн и использует умные контракты для автоматизации и управления финансовыми операциями без необходимости централизованного посредника. Это цифровая форма организации, которая позволяет участникам принимать решения и управлять проектом коллективно, используя принципы децентрализации и голосования.

DeFi DAO может предлагать различные услуги и продукты в области децентрализованных финансов, такие как кредитование, обмен и хранение цифровых активов, стейкинг и многое другое. Участники DAO могут иметь возможность голосовать по важным вопросам, принимать участие в разработке новых продуктов и получать вознаграждения от инвестирования.