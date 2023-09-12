Минфин 13 сентября проведет аукцион по размещению флоатера ОФЗ 29024

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минфин 13 сентября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29024 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 2-го купонного дохода - 1 ноября 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Стратегия ВТБ на внутреннем долговом рынке остается неизменной: банк не будет в нынешних условиях приобретать классические ОФЗ, а бумаги с плавающим купоном готов покупать в больших объемах. "Мы готовы покупать, я Минфину об этом сказал. Но только флоатеры, потому что при такой ставке и с трендом к ее повышению фиксированные брать опасно", - сказал глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"А так мы готовы расширять (участие в аукционах по размещению ОФЗ - ИФ), мы говорили, что мы можем и полтриллиона (рублей - ИФ), или до триллиона еще взять. Но флоатеры", - подчеркнул Костин.

Решение ограничить участие в аукционах только флоатерами ВТБ анонсировал около двух месяцев назад.

План Минфина по размещению ОФЗ в третьем квартале - 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Ведомство поступательно увеличивает план (в I квартале - 800 млрд руб., во II квартале - 850 млрд руб.), при этом пока чуть отстает с его выполнением. Во II квартале были размещены бумаги на 835,9 млрд рублей, в I квартале - 738,4 млрд рублей. Текущий квартал поставил перед Минфином дополнительные вызовы: в августе ведомство было вынуждено пропустить один из аукционных дней на фоне скачка волатильности на рынке, а в минувшую среду аукционы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен. Всего с начала квартала размещены бумаги на 609,8 млрд руб., то есть порядка 61% от плана.