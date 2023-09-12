Эксперты Oppenheimer сохраняют прогноз роста S&P 500 до рекорда в 2023 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Главный инвестиционный стратег Oppenheimer Asset Management Джон Штольцфус, который в конце июля спрогнозировал повышение S&P 500 выше 4900 пунктов до конца 2023 года, по-прежнему ждет достижения рекорда.

Штольцфус - самый оптимистичный аналитик среди 20 крупнейших компаний Уолл-стрит, показал августовский опрос MarketWatch.

На закрытие торгов в понедельник значение S&P 500 составляло 4487 пунктов. Подъем до 4900 пунктов подразумевает рост на 9,2% с нынешнего уровня, а также превышение предыдущего исторического максимума в 4796 пунктов, зафиксированного 3 января 2022 года.

Однако путь вверх может оказаться тернистым. Недавняя слабость фондового рынка США, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе, прогнозирует Штольцфус.

Ожидания, что Федеральная резервная система приближается к завершению текущего цикла повышения процентных ставок, а также оптимизм в отношении искусственного интеллекта способствовали росту фондового рынка США в январе-июле. Однако в августе ралли ненадолго остановилось на фоне усиления обеспокоенности, что Федрезерв вынужден будет сохранять высокую стоимость заимствований в течение длительного времени из-за более сильных, чем прогнозировалось, экономических данных и повышения цен на нефть.

"Бычий" настрой на фондовом рынке достаточно высок, в то время как ФРС по-прежнему не достигает своей цели по инфляции, - говорится в сообщении Oppenheimer. - Устойчивость цен на продукты питания, услуги, энергоносители и другие товары требует от ФРС сохранения бдительности; существует вероятность еще одного повышения ставки в этом году и, возможно, еще одного в следующем году".

Однако аналитики не считают, что сложившиеся условия могут помешать S&P 500 достичь нового пика. В том числе они отметили растущую привлекательность акций представителей энергетической отрасли.

На июльском заседании Федрезерв увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5% годовых. Это максимум за 22 года.