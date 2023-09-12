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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,6% по итогам торгов вторника

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций за торги вторника скорректировался вверх по большинству blue chips на фоне прекращения укрепления рубля и подорожавшей нефти (Brent превысила $92 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы.

Индекс МосБиржи отскочил выше 3165 пунктов во главе с "префами" "Транснефти" (+4,5%), расписками Ozon и TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,4% и составил 3165,92 пункта, индекс РТС вырос на 1,6%, до 1049,65 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 дешевел на 11 копеек, до 94,97 рубля, на старте утренней сессии курс падал до 92,45 рубля.

11 сентября помощник президента Максим Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения".

Во вторник, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин заявил, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.

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