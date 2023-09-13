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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

"Мегафон" с октября начнет работать в Киргизии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" зарегистрировало представительство в Киргизии, начнет работу в Бишкеке в октябре, говорится в сообщении компании.

В первую очередь компания на этом рынке сосредоточится на реализации цифровых проектов для бизнеса и общества.

Представительство в Киргизии возглавил Александр Калошин, директор по национальным проектам "Мегафона". Он будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

До конца года "Мегафон" запланировал ряд пилотных проектов в Киргизии в различных отраслях социальной и индустриальной сферы. Компания реализует проекты как в сфере благоустройства городской среды и транспортной безопасности, так и в промышленном секторе с решениями, направленными на цифровизацию производственных процессов.

Мегафон Бишкек Киргизия Александр Калошин
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