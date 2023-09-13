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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Спрос на обратное РЕПО по программе ФРС упал до минимума с марта 2022 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Спрос в рамках операций обратного РЕПО со сроком "овернайт" в рамках сделок с Федеральной резервной системой США во вторник опустился ниже $1,49 трлн.

Это минимальный уровень с марта 2022 года, в то время как на пике спроса в прошлом декабре объем превышал $2,5 трлн, отмечает MarketWatch.

Доходность десятилетних гособлигаций в ходе торгов в среду поднялась выше 4,3% годовых по сравнению с 4,286% днем ранее.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что доходность к концу текущего года опустится до 3,65% годовых.

"Резкое ускорение темпов экономического роста в США в третьем квартале - это разовое событие, на которое инвесторам не следует обращать внимания, поскольку производство и инфляция будут замедляться, что положит конец повышению ставок Федеральной резервной системой", - полагают они.

"Федрезерв сделал достаточно" для того, чтобы гарантировать, что инфляция уверенно движется к целевому показателю в 2%, заявил глава отдела инструментов с фиксированной доходностью Morgan Stanley Вишванат Тирупаттур в эфире Bloomberg TV.

По его словам, многие уверены в ускорении экономического роста. "Мы не верим в это. Рынок в конечном итоге придет к выводу, что экономика замедлится, в четвертом квартале произойдет спад потребления", - отметил эксперт.

Также он считает, что увеличение объема размещения гособлигаций Министерством финансов США в последнее время уже заложено в цены.

"Таким образом, все это будет способствовать снижению доходности в конце года", - сказал он.

США ФРС Morgan Stanley Вишванат Тирупаттур
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