MSC планирует выкупить free float оператора порта Гамбурга за 1,2 млрд евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарская MSC Mediterranean Shipping Co. планирует приобрести все находящиеся в свободном обращении акции класса A управляющего портом Гамбурга холдинга Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) по цене 16,75 евро за штуку, говорится в пресс-релизе MSC.

MSC хочет купить 72,5 млн котируемых акций HHLA, 69% из которых принадлежат властям Гамбурга. Кроме того, город владеет 2,7 млн некотируемых бумаг.

Таким образом, сделка оценивается примерно в 1,2 млрд евро. HHLA будет управляться как стратегическое совместное предприятие Гамбурга и MSC, чьи доли в нем составят 50,1% и 49,9% соответственно.

HHLA заявила, что ее правление изучит и оценит предложение MSC с учетом интересов компании и заинтересованных сторон.

MSC основана в 1970 году и располагает 675 офисами в 155 странах мира, а также 760 судами. Ее контейнерооборот достигает порядка 22,5 млн TEU в год.

HHLA обрабатывает около 6,4 млн TEU в год. При этом MSC намерена довести годовой контейнерооборот терминалов HHLA в Гамбурге минимум до 1 млн TEU.

Акции HHLA растут в цене на 47,8% на торгах во Франкфурте в среду, до 17,06 евро за бумагу.