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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Российские автомобили с начала осени подорожали на 0,7%, иномарки – на 0,6%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на новые российские легковые автомобили с конца августа на 11 сентября выросли на 0,7%, на импортированные и локально собранные иномарки – на 0,6%, следует из опубликованных данных Росстата об индексе потребительских цен.

За неделю с 5 по 11 сентября легковые машины российской сборки подорожали на 0,1%, иностранные авто - более чем на 0,4%.

С начала года рост цен на отечественные легковые автомобили составил 7,5%, на иномарки - чуть более 4%.

Как сообщалось, с 1 августа в России были существенно проиндексированы ставки утильсбора на автомобили, ввозимые юрлицами из-за рубежа для последующей перепродажи. В частности, размер сбора на "малолитражки" с ДВС возрастом до 3 лет вырос в 1,7 раза (с 48,2 тыс. руб. до 81,2 тыс. руб.), на машины с дизельным двигателем объемом 1-2 л - в аналогичном размере (с 178,4 тыс. руб. до 300,6 тыс. руб.)

Росстат
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