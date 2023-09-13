Цены на бензин в РФ с 5 по 11 сентября выросли на 0,7%, на дизтопливо - на 1,7%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 сентября увеличились на 0,7% после роста на 0,5% неделей ранее, сообщил Росстат в среду.

По отношению к началу года цены на бензин на 11 сентября повысились на 8,5% при общей инфляции за этот период в 3,9%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 11 сентября составляла 55,21 руб. (на 4 сентября - 54,83 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 51,02 руб. (50,67 руб.), АИ-95 - 55,77 руб. (55,38 руб.), АИ-98 - 67,37 руб. (66,90 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 5 по 11 сентября выросли на 1,7% после увеличения на 1,3% неделей ранее. С начала года ДТ подорожало на 7,3%. Средняя цена ДТ в стране на 11 сентября составила 62,64 руб. за литр (на 4 сентября - 61,58 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 4 по 10 сентября, по данным Росстата, снизилось на 5,9% по сравнению с предыдущей неделей и составило 785,3 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 3,0% - до 1 млн 647,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).