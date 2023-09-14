Китайская Tuhu Car проведет IPO в Гонконге

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Предоставляющая услуги по доставке и установке автокомпонентов китайская Tuhu Car Inc., в число крупнейших акционеров которой входит интернет-гигант Tencent Holdings Ltd., планирует провести первичное размещение акций в Гонконге.

Как сообщила компания, она намерена продать около 40,6 млн бумаг по цене от 28 до 31 гонконгских долларов. Итоговая сумма IPO может составить до 1,26 млрд долларов ($160,9 млн), сообщает The Wall Street Journal.

Окончательная цена размещения, как ожидается, будет установлена 19 сентября. Торги акциями на Гонконгской фондовой бирже начнутся 26 сентября.

Полученные от размещения средства Tuhu намерена направить на расширение бизнеса.

В число консультантов компании в рамках IPO входят Goldman Sachs, UBS и BofA Securities.

Tuhu, работающая с 2011 года, предлагает услуги по быстрой доставке автомобильных компонентов, а также услуги по их установке и ремонту примерно в 300 городах материковой части Китая. В онлайн-приложении на конец марта насчитывалось 100,2 млн активных пользователей. Компания предоставляет свои услуги через интернет-сайт, мобильное приложение, колл-центр и сторонние платформы электронной торговли.

В число крупных акционеров Tuhu помимо Tencent входят Carlyle Group и Sequoia China, подразделение американской инвестфирмы Sequoia Capital.