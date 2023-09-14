"Мосбиржа" объявила с утра уже 50 дискретных аукционов из-за падения котировок

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский фондовый рынок заметно снижается в четверг днем; лидируют в падении бумаги "второго эшелона", в то время как снижение котировок "голубых фишек" более сдержанное. "Московская биржа" с начала торгов объявила уже 50 дискретных аукционов из-за падения цен отдельных акций более чем на 20%.

К 13:00 индекс МосБиржи снижался на 2,11% до 3081,78 пункта, индекс РТС снижался на 2,03%, до 1009,75 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5,1%.

Подешевели акции "РусГидро" (-5,1%), "ЛУКОЙЛа" (-3,6%), "Яндекса" (-3,2%), "Газпром нефти" (-3,1%), "Северстали" (-2,7%), ВТБ (-2,6%), АФК "Система" (-2,3%), "Интер РАО" (-2,3%), "НЛМК" (-2,2%), "ММК" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2%, "префы" потеряли в цене 2,2%), "Аэрофлота" (-1,9%), "МТС" (-1,9%), "Полюса" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), Сбербанка (-1,4%, "префы" снизились в цене на 1,2%), "Магнита" (-1,4%), "Русала" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), расписки TCS Group (-3,3%) и OZON (-1,9%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в четверг днем ускорил падение в рамках коррекции на распродажах в ожидании решения Банка России по ставке в пятницу, индекс МосБиржи откатился в район 3080 пунктов. Наиболее активно падают котировки акций "второго эшелона", которые в течение последних двух-трех месяцев демонстрировали заметный рост и оказались в результате заметно "перегретыми" в цене. При этом какого-либо явного повода для активизации продаж и фиксации прибыли участники рынка не выделяют.

Внешний фон для российского рынка в целом нейтральный: азиатские рынки подросли, но в Шанхае инвесторы демонстрируют неуверенность на фоне отсутствия новостей о стимулах. Цена Brent удерживается выше $92 за баррель, что предполагает поддержку акций российских нефтяных компаний.